南韓高人氣女子團體IVE昨(10)日才剛攜新曲回歸，短短時間內便衝上南韓音源平台《Melon》的榜單上，人氣不俗。豈料，今日便傳出其日籍成員Rei因「身體健康狀態不佳」暫停活動的消息，而經紀公司也發聲了。

女團IVE昨日帶著正規專輯《I've IVE》回歸，並出席記者會受訪。然而，Rei因身體狀況不佳，僅出席了拍照活動而未參與訪問環節，引起粉絲擔憂，事隔一日，其所屬的經紀公司STARSHIP娛樂在官咖發出聲明，表示日籍成員REI近日有感到胸悶、心悸等身體異常症狀，在接受醫生檢查後，認為需要治療及靜養，因此與REI進行充分討論後，決定暫時中斷她的活動參與。

Starship Entertainment Announces IVE's Rei Will Take A Temporary Hiatus Due To Health Concernshttps://t.co/iuC48Uvhe7 — Koreaboo (@Koreaboo) April 11, 2023

另外，STARSHIP娛樂也向粉絲們承諾會以旗下藝人的健康作為第一考量順位，「希望粉絲能多多諒解這個決定。」對此，由於這次回歸是IVE首次推出正規專輯的活動，讓不少粉絲感到有些失望，不過大部分的人也認同將藝人健康擺在第一位的決定，希望Rei能好好休養身體。

事實上，IVE此次推出新曲表現不俗，主打歌《I AM》在短短時間內便衝上《Melon》日榜排行第二名的位置，而歌曲MV也累計逾1684萬人次觀看，目前已超越先行曲《Kitsch》的排名再創佳績。