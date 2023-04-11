富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控合併日盛金控創下台灣金融史上「金金併」首例，在金控旗下銀行、證券及期貨等子孫公司順利完成合併後，未來將持續發揮整併綜效與價值，提供客戶更多元、優質的商品與服務，實現「富盛共好」！展望未來，富邦金控也將匯聚正向力量，投入富邦ESG願景工程，持續朝向「成為亞洲一流金融機構」願景邁進。

台北富邦銀行與日盛銀行於4月1日正式合併，並於4月2日晚間6點依原定計畫成功完成系統整併。整併完成後全台各分行及各數位服務平台均運行順暢，客戶也對合併順利完成、分行據點及產品服務增加感到相當滿意。合併後，北富銀全台分行數增加至179家，躍居民營銀行之首。

北富銀總經理郭倍廷表示，為確保客戶權益，系統整併前北富銀即針對雙方系統整合進行了縝密規劃，並執行4次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，以期在安全、穩定、高效的原則下完成合併作業。整併期間感謝主管機關指導、全體同仁通力合作及客戶的支持，讓本次合併能圓滿完成。

郭倍廷指出，合併後北富銀將發揮雙方優勢，為客戶、員工、企業及產業創造多贏。一方面，透過提升經營效率及強化風險管理能力，驅動產品服務升級創新，並結合富邦旗下豐富金融生態圈，帶給客戶更卓越的金融體驗，在厚植企業競爭力的同時，也提供員工更寬廣的發展空間。

未來，北富銀將秉持公平待客精神，積極深化在地經營、落實普惠金融，並持續創新產品服務、深化產業經營，打造便捷安心的一站式金融體驗，以更堅強的陣容及豐富完善的金融產品服務，滿足廣大客戶的需求，成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。

富邦證券與日盛證券暨富邦期貨與日盛期貨於4月9日正式合併，並於4月9日晚間7點完成系統轉換作業。(10)日為富邦證券與日盛證券暨富邦期貨與日盛期貨合併後首個營業日，目前各系統平台均運行順暢。富邦證券董事長韓蔚廷表示，感謝主管機關悉心指導及協助，全體同仁通力合作及所有客戶的支持，讓本次合併能圓滿順利完成。

富邦證券暨富邦期貨表示，為確保客戶權益，富邦證券暨富邦期貨針對系統整合共進行6次平行測試、切轉演練及多次壓力測試，力求在安全及正確的原則下完成合併作業。本次雙證與雙期合併後，可望發揮雙方優勢互補，並透過經營效率的提升、風險控管的落實及富邦集團多元資源的整合與運用，帶給客戶更多元的金融體驗與服務，為客戶創造財富管理新價值。在厚植企業競爭力的同時，也提供員工更穩定寬廣的發展空間，創造客戶、員工及企業三贏。