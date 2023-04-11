中壢一名張小姐因愛犬被汽車喇叭聲驚嚇後，掙脫牽繩而走失，她著急報警協尋，中壢警分局龍興派出所女警方玉涵知道飼主心急，下班後熱心主動幫忙飼主找狗，最後順利讓張小姐的愛犬平安回家。

張小姐日前帶著愛犬「栗子」在中壢萬坪公園內散步時，未料小狗被馬路上經過的大貨車喇叭聲驚嚇掙脫牽繩跑走，張小姐無力追回，眼睜睜看著愛犬跑不見，心急如焚的她先透過臉書發文協尋，註記栗子「膽小、神經質、尤其怕陌生男性」，再趕緊到附近的龍興派出所請求協助。

小狗公園散步遭喇叭聲驚嚇逃跑，龍興派出所熱心女警在下班還去找狗幫飼主尋回愛犬。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

值班員警方玉涵得知深知張小姐尋犬心切，巡邏時一度在龍昌路一帶發現「栗子」身影，但因為牠神經質的個性，甫一靠近就逃竄的無影無蹤，她在凌晨下班後仍不放棄，擔心「栗子」萬一跑到馬路上可能發生危險，便回到龍昌路附近再次找尋，皇天不負苦心人，終於在龍昌路191巷內發現栗子的蹤跡，有了上次的經驗，她一路徒步跟到中壢區文化新村一帶一處騎樓下躲藏後便不再逃竄，再連忙通知飼主到現場，張小姐當下感動的熱淚盈眶，感謝警方的熱心協助，讓愛犬失而復得。