民進黨今召開2024大選提名策略小組第四次會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議，高雄市第三選區原由資深立委劉世芳同額競選。但劉世芳今因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書。

張志豪表示，劉世芳放棄民進黨立法委員提名後，會中決議提請4月12日中執會同意劉世芳同志退選。