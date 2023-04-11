木村拓哉主演日劇《風間公親 - 教場0 -》昨晚（10日）在日本以平均12.1％的收視率開出紅盤，暫居今年日劇首集之冠，獨佔跟播此劇的friDay影音則已在11日中午最速更新，木村拓哉也特別錄製影片向台灣粉絲問好，請大家一定要準時收看。

富士電視台繼2020年《教場》以及2021年《教場2》兩部特別篇之後，終於克服萬難決定推出連續劇《風間公親 - 教場0 -》，劇情時間線回到木村拓哉飾演的男主角「風間公親」到警察學校擔任教官之前的故事，透過新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等5位新人刑警的互動，揭開魔鬼教官「風間公親」的神秘面紗。這是木村拓哉暌違9年重返富士電視台星期一晚間9點的「月9」黃金時段，他在首集與赤楚衛二的精彩對戲，讓觀眾們看了紛紛大喊「看到冷酷的木村拓哉覺得真有趣」，也有人稱讚赤楚衛二面對強大的木村拓哉壓倒性的氣場，2人所製造出的緊張感相當驚人。

除了魄力十足的劇情，也有眼尖觀眾發現木村拓哉與赤楚衛二的小彩蛋，劇中風間公親乘坐的車輛車牌號碼為「9431」，恰巧和赤楚衛二在現實中的生日「1994年3月1日」一樣，粉絲們不禁稱讚劇組的用心。此外，《風間公親 - 教場0 -》邀請到新世代療癒系女歌手Uru演唱主題曲〈心得〉，由於Uru先前曾為木村拓哉的專輯《Go with the Flow》提供樂曲，木村拓哉表示：「聽到主題曲的當下，就想起與風間公親搭擋的新人刑警們的樣貌，眼頭一熱淚水便在眼匡打轉。」強調這首歌就有如風間公親要送給新人刑警們的一首歌曲。

《風間公親 - 教場0 -》每周二在friDay影音獨家跟播。