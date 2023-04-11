健喬指出，3月中國大陸市場鼻噴需求強勁，單一市場營收較去年同期成長85%。另外，在非中國地區的海外市場愛克痰銷售持續暢旺，業績較去年同期成長75%。由於海外市場持續看好，健喬樂觀看待往後數月營收都將維持強勁成長力道。

目前中國大陸已經解封，健喬的呼吸道產品Besonin鼻噴被列在防疫指引的清單中，所以3月中國大陸鼻噴出貨開始看到升溫跡象，較去年同期成長接近九成。

由於全球缺藥荒也擴及中國大陸，當地藥商表示看好未來一整年的需求，為了確保健喬供貨無虞，已依據銷售預估提前下單，可見Besonin鼻噴出貨將對健喬全年中國大陸營收具舉足輕重的地位。而健喬的愛克痰600mg已順利於三月底送中國大陸進行首批檢驗，一旦首批檢驗通過，當地經銷商將正式下量產訂單，健喬即可生產與交貨。

由於Besonin鼻噴及愛克痰600mg兩項呼吸道產品的出貨展望佳，2023全年中國大陸市場出貨對健喬的整體營收占比將會較2022年明顯拉高。

在其他海外市場方面，去年泰國市場在國際競爭者缺貨的情況下，健喬的愛克痰趁勢搶攻市場且造成熱賣。今年由於競爭著缺貨情況未見改善，而當地經銷商已經將健喬愛克痰成功打進大型醫療通路的處方市場，因此今年東南亞的愛克痰銷售仍不見頹勢，三月單月東南亞銷售較去年同期足足成長了180%。

由於海外訂單完全是接單生產，訂單的能見度約為三個月，目前可預見四月與五月來自東南亞的需求會比三月更為強勁，展望2023年東南亞的愛克痰銷售將持續成長。