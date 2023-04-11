糖尿病是國人位居十大死因的第5名，每年近萬人因糖尿病死亡，目前台灣約有200多萬糖尿病患者，醫師表示，糖尿病發生前常會出現高胰島素症，而患者外表就可看出已處於此狀態，除了肥胖外，還會出現眼周浮腫、頭髮稀疏、滿臉痘痘等8現象。

台灣糖尿病人數已超過200萬人，每年以25,000名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症眾多，因此及早發現、治療相當重要，而高胰島素症與高血糖、糖尿病密切相關。家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，可從外觀看出一個人是否有高胰島素狀況。

他表示，這類患者外觀有8特徵，包括體型肥胖、皮膚皺摺處有黑色素沈澱、皮膚贅生肉、皮膚常遭黴菌、細菌感染、腳水腫、眼睛周圍浮腫、頭髮稀疏與頭皮油亮、滿臉痘痘。

他說明，體型肥胖容易觀察，且若是只胖軀幹、四肢纖細就更為嚴重了；皮膚皺摺處黑色素沈澱即是黑色棘皮症；皮膚贅生肉是因胰島素過度刺激細胞生長，糖尿病患者的皮膚常有突起的小贅生肉。

至於腳水腫，他表示，腳水腫未必是因高胰島素造成的，心、腎、甲狀腺、荷爾蒙問題也是常見原因，但是腳水腫常見於糖尿病患者。高胰島素症者的眼睛周圍常會浮腫，因為胰島素會導致水分累積，尤其在眼睛周圍。

此外，頭髮稀疏與頭皮油亮也需注意，因為胰島素會造成雄性素失衡、減少血流以及造成毛囊氧化壓力。滿臉痘痘也是徵兆，他表示，過了青春期仍然滿臉痘痘，就很可能是胰島素阻抗。