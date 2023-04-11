印度與中國大陸存在邊界領土爭議，北京日前重新命名與印度接壤藏南地區的11個地方名稱，引發印度抨擊，印度稱該區域屬於轄下的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）。為了反擊，印度內政部長夏哈（Amit Shah）昨（10）日視察阿魯納查省邊境地帶，並宣布斥資480億（約新台幣178億元）盧比，幫助當地村落發展，以鞏固領土，他也嗆聲：「不允許任何一寸領土被侵占。」

印度內政部長夏哈（Amit Shah）10日視察與中國大陸接壤的阿魯納查省邊境地帶。

中國大陸2日宣布重新命名藏南地區11個地方名稱，其中包含5座山脈，引發爭議，這已是北京在當地第三度「標準化處理」地方名稱。印度與中國大陸的邊界爭議長達3500公里，其中北京稱的藏南地區，印度名為阿魯納查省，北京頒布重新命名措施後，印度外交部隨即發布聲明，強調阿魯納查省是印度完整且不可分割的領土。

綜合路透社、英國《金融時報》（Financial Times）、《印度時報》（Times of India）報導，為了反擊北京，印度內政部長夏哈昨日視察位在喜馬拉雅山的阿魯納查省邊境村落，宣布在當地斥資480億盧比推動「活力村落計畫」（Vibrant Villages Programme）打造基礎建設，他說這項計劃將涵蓋附近4省、逾3000個村落，在當地建設道路、打造銀行、能源、瓦斯、工作、通訊等服務。

夏哈視察邊境村落基比圖（Kibithoo）村時特別讚揚駐守邊境的印度士兵，稱讚多虧他們的「勇敢及犧牲」，才讓當地居民得以在安穩中入睡，他強硬表示，「沒有人能挑戰我們的邊界」，「任何人能殘蝕我們領土的時代已經過去了」，「我們的政策很明確，我們想要與所有人和平共處，但不會讓任何一寸領土被侵占。」他在談話中未提到中國大陸，但顯然劍指北京。

夏哈是印度總理莫迪（Narendra Modi）的心腹，也是莫迪之後的印度政壇第二號人物。

中國大陸2日宣布重新命名藏南地區11個地方名稱，印度視該區域為固有領土阿魯納查省。

基比圖村位在中印實際控制線（LAC）以南15公里的邊陲地帶，是印度最後幾個仍有人居的偏遠地區，因此經常被暱稱為「印度最後一個村落」，不過如今莫迪希望這些地區被視為「第一個」聚落，夏哈昨天也改口稱基比圖是印度「第一個村落」。

《金融時報》引述專家指出，多年來北京持續在中印邊境地帶協助村落發展，以換取村民的政治認同，並且協助監控邊界，如今印度加強在阿魯納查省的存在，與北京競逐影響力。