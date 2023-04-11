槍手至少連開15槍，造成王男腿部中兩槍送醫急救。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區康寧路10日晚間發生的槍擊案，左小腿中彈的51歲王姓男子，11日下午手術完後接受警方詢問，王男聲稱自己生活單純、未與人結怨，也不認識槍手，昨晚對方曾向他問路，離去後再度返回就朝他開槍。但警方認為嫌犯開錯人的機率應不大，懷疑可能另有隱情，正積極偵辦中。

警方表示，王男曾是節目製作人，但家人與他對其目前的工作卻說法不一，外傳王男在外有積欠債務，警方表示將再調查釐清。

王男左小腿有4處傷口，今接受手術治療後，院方證實王男中了兩槍，因貫穿造成4處傷口，警方下午派員詢問王男案發經過。

王男表示，自己生活狀況單純，從未與人結怨或欠債，也不認識槍手。昨晚他停好車、邊抽菸邊走路回家時，遇到手拿著裝有便當的塑膠袋的槍手向他問路，他回答「不知道」，對方便離去，不久後返回手上卻少了便當，所以他詢問對方「你送完了啊？」不料，對方就朝他開槍，槍手逃逸後，他趕緊向附近大樓警衛求救。

警方調查，槍手騎車前往案發現場及逃離時，均穿黑色外套，並至少在現場停留逾30分鐘，作案時換穿外送員外套，徒步走向王男連開至少15槍。

警方認為，王男當時抽菸沒戴口罩，若依其說法，槍手問路離開後再度返回，應該就是在確認目標，要認錯人的機率實在不高；且槍手在該處埋伏已久，加上騎乘變造車牌的機車，案發後騎車往南湖大橋、進入監視器布建密度較低的堤外道路逃逸，都顯示早有準備且鎖定目標。檢警正循線追查槍手的下落及身分。