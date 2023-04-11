南投縣國姓鄉長福國小為公辦實驗小學，著重探索挑戰課程，校方日前舉行招生說明會，小班制僅招收12人、全日制且收費低，吸引學區外、中北部縣市40多名家長與學童出席，說明會結束即有10人報名，甚至有家長建議增設幼兒園，讓孩子快樂學習。校長黃彥超說，少子化浪潮下，學生數逆勢成長，小一新生可望滿招。
長福國小位處南投、台中交界山區，該聚落人口外流嚴重，曾面臨廢併校危機，但學校利用豐富的自然生態，發展攀樹、生態觀察等探索體驗式國際教育，數度獲教育部教學卓越金質獎，2021年8月轉型為公辦公營實驗學校，也是南投縣第一所非原住民地區的實驗小學，8日舉行招生說明會。
說明會現場展示學童學習成果，包括繪本創作、專題探究、英語故事小書等。黃彥超說，在學校舉辦說明會，讓家長可以帶孩子到校園逛逛，並了解學校的探索體驗創意課程，近年國際間興起實驗教育風潮，所以學校辦學理念深獲家長青睞，加上全日制及公立學校收費，可說是物超所值，因此實驗小學開辦2年來學生數已達50人，相較於轉型前，學生數呈倍數成長。
長福國小指出，校內課程採問題導向、專題探究、任務導向與經驗學習，提供學生真實的學習情境與經驗，讓孩子發現自己的能力、價值、熱情與責任，每班僅招收12人，招生說明會結束，立刻有10人報名，今年小一新生可望滿招。
少子化長福國小新生滿招學生數翻倍探索挑戰
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