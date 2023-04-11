中國人民銀行（大陸央行）11日公布的2023年第一季金融統計數據報告顯示，大陸3月份新增貸款3.89兆元（人民幣，下同），高於市場預期的3.3兆元。

據報，大陸今年首季新增貸款10.6兆元。分部門看，住戶貸款增加1.71兆元，其中短期貸款增加7653億元，中長期貸款增加9442億元；企（事）業單位貸款增加8.99兆元，其中，短期貸款增3.17兆元，中長期貸款增加6.68兆元。

3月末，人民幣貸款餘額225.45兆元，年增長11.8％，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.3個百分點。

3月末，廣義貨幣（M2）餘額281.46兆元，年增長12.7％，增速比上月末低0.2個百分點，比上年同期高3個百分點；狹義貨幣（M1）餘額67.81兆元，年增5.1％，增速比上月末低0.7個百分點，比上年同期高0.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額10.56兆元，年增長11％。

3月份，社會融資規模增量為5.38兆元，比上年同期多7079億元。今年第一季，社會融資規模增量累計為14.53兆元，比上年同期多2.47兆元。