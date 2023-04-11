美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）預定11日與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）和國防部長加維斯（Carlito Galvez），在華府舉行「2＋2」部長級對話，雙方將討論美國如何使用菲律賓新開放的軍事基地。這是美菲歷來第三次，也是睽違七年多以來的首次外長、防長「2＋2」對話。

菲律賓3日公布新增4座可供美軍使用基地的位置，有3座位於菲律賓北部，包括卡加延省（Cagayan）一座海軍基地和一座機場，以及鄰省伊薩貝拉（Isabela）一座陸軍軍營。位於卡加延省聖安娜（Santa Ana）的海軍基地距離台灣僅約400公里。第4座基地則位於巴拉旺島（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。

《路透社》引述專家的話指出，美國將菲律賓視為火箭、飛彈和火炮系統的潛在部署地點，以對抗中國可能對台灣的兩棲入侵。馬納羅在出席美菲外長、防長「2＋2」對話的前一天在華府一個討論會上說，可以這些基地從事哪些活動將取決於雙方商討的結果。

五角大廈副發言人辛赫（Sabrina Singh）上星期說，新增這些美軍進駐地點將加強美國和菲律賓武裝部隊的協同操作能力，使得彼此能夠緊密地應對印太地區的一系列共同挑戰，包括自然災害和人道主義危機。

美菲歷來規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演也在11日登場，並首次在海上進行實彈射擊演習。中國外交部發言人汪文斌說，有關國家間的交流合作不應當針對第三方，美菲軍事合作不得介入南海爭議。

對於中國的警告，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在聯合軍事演習開始前發布的一個聲明中說，「我們不會允許我們的軍事基地被用於任何進攻性行動；如果沒有人攻擊我們，他們不需要擔心，我們在做的只是在加強我們的領土防衛。」