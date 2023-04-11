鈣質除了對骨頭有幫助外，也是對皮膚很重要的營養素，整形外科醫師李秉勳指出，充足的鈣質有助於改善皮膚乾燥、乾癢、紅斑等問題，如果缺鈣，皮膚就會失去光澤，開始變得暗沉粗糙。李秉勳分享了5種比牛奶鈣質更豐富的蔬菜，例如髮菜、紫菜、野莧菜、芥蘭等，另外維生素C、蛋白質也有助於鈣質吸收。

李秉勳在臉書粉專分享，牛奶每100公克約含有104毫克的鈣質，不過有5種蔬菜的鈣含量其實比牛奶更豐富，同樣以100公克為單位，髮菜含有1187毫克的鈣質，紫菜含有342毫克，野莧菜有336毫克，芥蘭有181毫克，川七有115毫克，地瓜葉有105毫克，有機青江菜則有104毫克。

根據國民健康署調查，台灣有90%的人鈣攝取量不足，李秉勳指出，大家缺鈣的原因就是因為一天的攝取量其實非常高，根據國人膳食營養素參考攝取量，7~9歲孩童每日鈣攝取量為800毫克，10~12歲孩童為1000毫克，13~18歲青少年為1200毫克，成人則為1000毫克。

李秉勳表示，除了要多吃鈣含量豐富的食物，還有3個小撇步要注意，像是維生素C有助鈣質吸收，飯後可以吃點芭樂、柑橘類水果；蛋白質也同樣有助鈣質吸收，吃飯時可以適當搭配肉類；另外鈣質也有安定神經、放鬆肌肉的功能，睡前補鈣也能幫助睡眠。