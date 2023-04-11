有些人當對方指出缺點時，會虛心受教並且改進，但有些人只要被批評就會立刻變臉、發脾氣，甚至直接不做，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、牡羊座、雙子座當沒能力、實力不足時，會不許別人批評他們，其中牡羊座就算被人好心指出，他們還不樂意，認為對方是故意找碴，這時就會發脾氣。

▍獅子座

急性子、脾氣火爆，獅子座給人的負面印象往往如此。他們自我意識強，不喜歡被批評，如真的沒能力、實力時，還不許別人說，若被人批評了，一定會立刻變臉，嚴重甚至會直接不做，脾氣非常大！熟悉他們的人都知道，他們說不得、也惹不得。

▍牡羊座

職場中的牡羊座仍保留了任性脾氣，並且會理直氣壯地將任性進行到底，明明能力有待提高時，自負的牡羊座不一定意識的到，當被人好心指出，他們還不樂意，認為對方是故意找碴，這時就會發脾氣。如對方的意見、建議，讓牡羊座覺得自尊受損時，他們會直接不做，讓人無語。

▍雙子座

職場中的雙子座喜歡耍嘴皮子、投機取巧，如能力不強被發現時，會找一堆理由辯解來證明自己沒有錯，一旦他們說不過別人，雙子座就會不做了，認為自己還有別的地方可以去。