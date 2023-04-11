新北市經發局今舉辦「2023新零售技術應用小聚-數據變現」活動。（王揚傑攝）

新北市經發局今（11）日辦理「2023新零售技術應用小聚-數據變現」活動，透過趨勢短講、新興技術分享與媒合交流，協助品牌掌握市場趨勢並對接新興技術應用，超過50家業者參與，促成15場次與數位轉型供應商一對一媒合，協助零售、服務與餐飲業者掌握數據，打造個人化購物商機。

為協助零售相關業者掌握疫後實體人潮回流經濟，經發局於4月11日、4月27日及5月3日辦理3場小聚活動，以「數據變現」、「高效營運」以及「會員經濟」三大面向傳授「流量成長X數據變現，打造全通路消費場景」、「高效營運：門市智慧管理」及「超級會員經濟：金粉養成之路」3招攻略，協助業者提高市占率，攻佔消費者心占率。

經發局副局長黃碧玉表示，產業步入數位轉型已是必然的趨勢，為協助新北業者跟上數位浪潮，去年推出數位轉型四部曲，整合「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」及「新北引領數位轉型應用」等計畫，幫助製造業者加速優化產能、發展新商業模式。今年持續推動製造業數位轉型外，更擴大輔導服務業、零售業及餐飲業運用數位技術資源強化企業體質，直接打通企業數位轉型任督二脈，要讓業者「轉得快、轉得對、轉得好」。

經發局表示，4月27日第二場小聚活動，邀請營運總部位於新北三重，餐飲界數位轉型典範的Q Burger董事長鄭瑞賓分享「以數位力掀起橘色風暴，創造早餐店新革命」，歡迎零售、服務與餐飲業者踴躍報名。