住在高雄市田寮區的87歲黃姓老婦人於4月9日晚間8時許從家裡出外散步未歸，家屬隔天上午報警。湖內田寮警方不敢大意，共動員32人次到田寮區山區搜索，在老婦人走失37小時順利尋獲。警方將老婦人送醫治療，幸無大礙。

黃姓老婦人的兒子告訴警方，母親的年紀大了，記憶有點衰退，平時會在住處附近走動，但9日晚間離家後就沒有回來。家人擔心黃婦，於是報警。

警方在過去兩天分2梯次，動用32人次做地毯式搜山，最後在山區的產業道路旁發現老婦人的身影。雖然現場距離老婦人的家僅20分鐘路程，且搜救小組先前曾到現場搜尋，研判老婦人在迷途的37小時中可能不斷移動，才未發現婦人行蹤。

湖內分局長陳楨筌呼籲，家中若有長者需要照顧，一定要隨時注意平時動向，若發現外出未歸且需警方協助，請立即報警協尋。也請民眾避免讓長輩獨自外出，或讓長者配戴愛心手鍊與項鍊，以及在身上放置可以識別的協尋資訊，方便警方查找。