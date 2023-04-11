攸關「四接」爭議的「基隆護海公投」已於10日由基隆市政府正式行文表示「合於規定」，公投發起人王醒之11日表示，將帶領「守護外木山行動小組」，開始對外募集500個公投連署點，並邀請民眾一同參與協助，共同守護基隆的海與港。

王醒之說，他於10日收到由基隆市政府發來的正式公文，內容表示「基隆護海公投」是「合於規定」的，也就是市府已正式核可，可進行下一階段正式連署。雖然目前尚未收到基隆市選委會提供的正式連署格式，但必須要先盡早募集公投的連署點做為暖身，預計要募集500個連署點，也歡迎市民朋友或店家提供場地連署。

王醒之強調，內政部不斷宣稱這不是「地方自治事項」，但《公投主文》內容為：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」。難道基隆市民不能要求基隆市政府保護自己的「水產動植物保育區」嗎？

王醒之呼籲，歡迎所有市民朋友加入連署，並請願意提供連署的店家與小組聯繫，一起反對填海造地，守護基隆的港、基隆的海。