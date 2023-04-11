台北股匯市再度脫鉤，台股今終場收在15,913.88點，上漲37.71點，成交量2,176.22億元；三大法人買超93.54億元，外資及陸資買超82.32億元。匯市方面，外資雖買超台股，但匯市操作偏雙向，整體盤勢以進出口商買賣對作為主，成交量仍偏清淡，市場觀望稍晚美國CPI數據公布。

匯銀主管直言，「（匯市）還是很輕淡、不怎麼動，上也上不去，下也下不來」，國際美元昨低點反彈，亞幣普遍走貶，日本央行尚未改變殖利率曲線控制（YCC）政策，使日圓趨貶，台幣也跟著亞幣修正。

匯銀主管表示，外資今日著墨不深，觀望美國CPI數據公布，今日偏雙向操作，新台幣往30.500元方向趨貶，出口商紛紛拋匯賣壓頗重，而進口商也有進場買美元，盤中一度貶至30.488元，但尾盤貶幅收斂，終場收在30.475元。

外匯交易員分析，「最近市場比較缺乏特定題材」，市場預期會降息，但重點仍是看經濟數據變化，現階段匯市已逐步反映降息預期，後續勢必會放大檢視降息看法，若市場預估的降息機率不如原先預期，國際美元將持續反彈，短線美元應不至於太弱，持續在低檔盤整，伺機反彈。

交易員預估，市場缺題材，整體資金動能如一灘死水，美國勞動數據預計要一段時間才會下修，接下來恐會持續觀望氛圍，後續重點將是5月Fed開會，在此之前的經濟數據將左右股匯走勢，預估新台幣將在30.3元至30.7元區間來回測試，走升走貶的動能都不強。