台南市長黃偉哲今天授旗給全中運代表隊。(台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真)

迎戰本月22日登場的2023全國中等學校運動，台南市長黃偉哲今天為台南代表隊授旗，期勉選手全力以赴，為台南爭取最大榮譽，由於過去曾有苦心培育的選手遭挖角，他強調，待遇與福利都會增加再增加，留住優秀選手繼續為台南爭光。

2年前，台南市全中運代表隊獲得31面金牌，34面銀牌、36年銅牌，總共101面獎牌，去年成績更上層樓，拿下41面金牌、39面銀牌以及42面銅牌，獎牌增加21面，光是金牌就增加10面，黃偉哲推崇，這是許多辛苦的選手跟教練努力的成果。

黃偉哲說，運動選手獲獎，不但是個人和團隊的榮耀，對於學校、市民和所在的城市，都是一大鼓勵與驕傲，過去台南許多優秀選手有被挖角，因此，市府一直致力於提升選手訓練與待遇，就是希望在台南培植出來的選手，能夠繼續留在台南。

黃偉哲表示，全中運代表隊選手皆自台南市中等學校聯合運動會脫穎而出，每個都是菁英選手，經歷過艱苦訓練、過關斬將才能代表台南出賽，今年有980位選手分別參加21種競賽種類，其中，多位選手更是全中運的常勝軍，期許小將們今年再次突破自我，打破紀錄，拿出亮眼表現。

體育局長陳良乾表示，為了給予全中運選手更妥善照顧，台南市從2019年起，每年辦理優秀運動選手健康管理服務計畫，為目前南部唯一由政府出資辦理全中運選手照護運動傷害的服務計畫。

他說，除賽事期間擇定12項高衝擊的運動種類競賽場地設置專屬運動傷害防護站，作為選手堅強後盾，平時訓練期間也會巡迴至各校服務，同時提供隨隊運動傷害防護的照顧，讓選手發生運動傷害的機率降到最低，安心在賽場爭取佳績，今年也爭取市府預算辦理選手體能訓練以及心理諮商等服務。