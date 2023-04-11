李國毅擔任公益愛心大使，呼籲一起關懷早療孩童。（全聯提供）

李國毅11日出席全聯福利中心攜手心路基金會舉辦的「愛從1開始·一塊慢學」公益活動，為早療孩童發聲，已為人父、女兒1歲半的李國毅看最近藝人周孝安、陳天仁離婚新聞，感嘆生養小孩對夫妻真的是很大的考驗，需要有非常強大的愛為基礎才能考慮生小孩，「千萬要想清楚再做這件事，有小孩後人生會產生巨大改變，不像談戀愛時那樣自由自在，需要彼此很多犧牲、成全，勢必會失去一些什麼，這時兩人的愛就很重要了。」

李國毅語重心長表示，很多朋友也在經歷這階段時，對未來人生產生很大影響，所以他勸大家生小孩前真的要想清楚，夫妻一定要互相包容、一起努力。他坦言，自己和老婆也都是第一次當爸媽，在兩個人都心急、都想要做好，也都睡不飽的情況下，也很容易說出言不由衷的話，或因一些無聊小事而有情緒、覺得對方態度或口氣不好，成為爭執引爆點，事後想想真是何必，「生小孩也是我們的決定，應該讓我們更好，而不是引起更多紛爭。」

他說兩人後來曾在夜深人靜好好溝通聊天，提醒彼此是否忘記了當初為何生小孩，這是兩人共同期待的事，如今不應被這件事左右太多甚至造成衝突發生；溝通完就好了，至今一路非常棒。他認為夫妻之間互相體諒、幫忙、不要計較太多很重要，後來他避免夫妻爭執的原則就是：「讓媽媽定奪，我不要出這麼多意見！當個好隊友、好好輔助就好了！」但也強調，主要還是兩人真的要夠相愛，「這件事（生小孩）如果沒有成熟與心理準備，真的是非常消磨愛的過程」。

他感嘆這兩年因為生小孩加上疫情關係，沒有太多戲劇作品，僅客串兩、三部戲，雖然看似失去很多，包括失去自由、工作，但好像累積了更多能量，在下一步能更好好表現出更成熟、更不一樣的自己。

李國毅透露5月將進劇組拍攝長集數新戲，老婆工作量也變大，兩人決定送女兒上托嬰中心，讓怕生的她提早習慣團體生活；他很鼓勵太太盡量出去工作，「不希望她的人生被一個小朋友困住，趁著現在還能動還能跳的時候，希望她有工作就接，剩下的我來喬，我們都覺得還能工作、還有工作就是福氣」。

他笑稱一想到小孩要送去托嬰中心的「犧牲」，也是給自己一個壓力，提醒自己不能浪費時間，在這段時間要做更有意義的事，不能像之前一樣軟爛，運動、拍照、更新YouTube頻道都好，也要趁這段時間多關心粉絲。他感嘆自己過去30幾年自由自在，每天想幾點起床就幾點起床，突然被一個小孩困住，他們都還在學習如何當爸爸媽媽，這也是很棒的成長機會，「覺得自己肩膀瞬間變得好厚好寬喔！」以後戲劇作品需要演爸爸也都不用演了。

至於是否考慮再生一個？他驚嚇地說：「先不要！先不要！」並透露前陣子帶小孩去日本找姊姊，第一次覺得出國不是旅行是折磨，只是換一個地方更不方便帶小孩，實在太累了，和老婆共同決定小孩3歲前不會再帶她出國了。他說他們原本就怕吵到別人，日本又是一個更怕打擾到別人的國家，雖然小孩已經很配合，但還是會吵到別人，幸好搭飛機時太太控制得很好，上飛機餵個奶女兒就睡了。

李國毅說，有了小孩後，看待很多事特別能感同身受，這次實地參訪過心路基金會，他親身感受到志工老師們的愛心耐心、正能量，以及目睹家有早療兒童的父母身上的壓力與煎熬，都是他原本完全想像不到的累，就覺得自己這1年多新手爸爸生活好像也不辛苦、不累了，就只是睡不飽而已。