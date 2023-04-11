新安東京海上產險董事會改組，今董事會通過日方派任代表志摩昌彦接任董事長，裕隆集團則派決策委員許國興擔任副董事長，此人事案已生效，將報請主管機關認可；而現任董事長陳忠鏗、副董事長陳潤智則申請退休。

新安東京海上產險高層人事異動，外界認為與防疫險損失慘重有關；新安東京海上產險董事會日前宣布，減資132億元後、資本額僅剩3000元，新董事長上任後，首要之務是進行增資、改善公司的資本適足率；主管透露，這次防疫險損失非常慘重，但大股東站在企業社會責任的角度，一定會完成增資。

志摩昌彦為日本東京海上控股（股）公司常務執行董事，歷練相當豐富，管理過東亞、中東、中國大陸、香港、韓國及埃及等市場，具豐富國際保險經驗。

志摩昌彦表示，台灣對日本東京海上集團來說是非常重要的市場，同時也在海外策略上佔有關鍵地位，代表日方股東出任董事長後，新安東京海上產險將在穩健的風險管理基礎下持續成長。

許國興現為裕隆集團旗下裕融企業總經理，在財務金融、汽車水平事業及推動永續發展等領域具豐沛經驗，將可確保新安東京海上產險持續提供客戶更好的商品及更優質的服務。

新安東京海上產險表示，前董事長陳忠鏗獻身產險市場超過40個年頭，首創業界推出「遠端勘估視訊系統」，同時不斷精進「抵達事故現場」服務品質，使本項服務成為具代表性差異化服務，並使新安東京海上產險得以不斷提供優質產品和服務，屹立於台灣市場超過20餘年，是深受消費者信賴且感到貼心的產險公司。