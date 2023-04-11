雲林縣成立打詐雲林隊，左起林內鄉長劉姿言、縣警局刑警大隊長王嘉華、雲林縣警局長林故廷、副縣長謝淑亞、縣長張麗善、檢察長張春暉、斗六市長林聖爵、斗六分局長黃念生、莿桐鄉長廖秋蓉。（周麗蘭攝）

雖政府用力打詐，上當的人仍不少，雲林縣今（11日）舉辦首場大型座談，縣長張麗善、地檢署檢察長張春暉、警察局長林故廷、3鄉鎮市長均出席。林故廷表示，在刑事局服務時，有個朋友被騙投資2000萬元，無論怎麼勸，對方就是不認為自己被騙，還在考慮要不要再投400萬元，想了一晚終於報警。

這場治安座談由斗六分局發起，斗六市長林聖爵、林內鄉長劉姿言、莿桐鄉長廖秋蓉都親自出席，斗六分局男女員警組成的「打詐啦啦隊」暖場表演，把防詐、交通安全資訊融於熱舞中。

張麗善授反詐騙隊旗給斗六分局長黃念生，強化民眾識詐能力，斗六分局製作可愛防詐貼紙，讓民眾貼給家人、鄰居看，雲林警局統計，今年1月至3月攔阻34件民眾遭詐騙欲匯款案件，成功攔阻1100多萬元匯出。

警察局長林故廷表示，政府愈打詐，詐騙案愈多、愈大，他們可大手筆花2000萬元發詐騙簡訊散彈打鳥，看誰會落入圈套，即可知道詐騙集團是多有組織地騙。

他說，在刑事局服務時曾有一朋友告訴他投資2000萬元，帳面已經8000萬！他幫忙查證投資的帳戶，結果全都是警示帳戶，勸朋友趕緊報案，但朋友不相信被騙，他認為帳面數字都正確。

林故廷說，當朋友想出清領回時，被要求再繳15萬美元，他只能勸他最起碼不要再投錢進去，隔天他終於想通報案，可想見整夜有多煎熬才相信落入養、套、殺的圈套。

林故廷表示，雲林縣去年也發生一起2人被囚禁，被當人頭辦銀行存摺、提款卡事件，為的是把存入詐騙款項，因此防詐要如防疫一樣，有識詐的能力才能杜絕。

縣長張麗善表示，婆婆以前曾接到詐騙集團打電話說她孫女被關在籠子裡要斷手腳，她一聽機警打電話去學校，女兒還在上課。她自己也接到過一通「猜猜我是誰」的詐騙電話，對方一直要她猜，她隨口說個人名，對方立刻說對。