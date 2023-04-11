菲律賓在世的二戰慰安婦與救助團體，呼籲菲律賓政府對日本施加壓力，要日本對歷史罪行做出官方道歉。

上個月，在菲律賓首都馬尼拉的一場集會中，88 歲的皮拉爾•加朗(Pilar Galang)與其他年紀相若的老太太一起唱一首《控訴之歌》，歌詞中句句血淚，描述的是日軍的暴行。大意是：「他們入侵村子，圍捕所有的男人，用繩子將大家綁在柱子上，以機槍殺死。所有屍體帶到學校，當著倖存者的面前恫嚇不准反抗。在焚燒掉屍體後，婦女被強行帶走，帶到一間紅房子，在那裡面，我們遭受最屈辱的經歷。」

加朗與其他慰安婦倖存者創作了音樂和歌詞，以牢記這段不堪回首的過去，同時也敦促菲律賓政府未能為他們的事業而戰，從而侵犯了二戰期間日本士兵性暴力受害者的權利。

活動主辦單位是馬來亞自由祖母協會(Malaya Lolas)，當中的律師蘇亞雷斯(Virginia Suarez)說：「這是一個具有里程碑意義的活動，”我們長期與受虐婦女合作，並向聯合國消除婦女歧視委員會（CEDAW）提出申訴。

蘇亞雷斯特希望菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)能夠有明確的宣示，做點事情為菲律賓祖母和他們的家人做點什麼。CEDAW建議，菲律賓政府應向受害者提供「充分的賠償」，包括承認錯誤、補救與正式道歉。對此，菲律賓總統府表示，「政府已作出賠償，但會研究更細部的決定，在六個月內作出書面答覆。」

但真正該出面道歉的是日本，Malaya Lolas表示，「我們呼籲日本政府， 如果你們對當初的傷害之舉有一些悔意，就應該提出誠意的道歉與賠償。」

Malaya Lolas 的總部在菲律賓的潘帕加(Mapaniqui)，該鎮在二戰期間，是菲律賓反日游擊隊的總部。但是在1944年11月，遭到日軍攻陷，在攻陷的三天裡，日本屠殺了該鎮，搶劫、擄人，以及焚燒房屋，更令人髮指的是，日軍特別在家人面對折磨男主人。2000 年，歷史見證者塔西拉•桑邦 (Tarcila Sampang) 在婦女國際戰爭罪行法庭上，對日本軍事性奴役問題作證時回憶說，她曾看到士兵割下她父親的陰莖，再塞進他嘴裡要他吃。

根據向法庭提供的證據，日軍在鎮上抓捕100 多名年輕女孩與婦女，帶到Bahay na Pula（紅房子），也就是慰安所，在那裡他們遭到系統性強姦。

法庭發現，該地區約有 20萬名婦女和年輕女孩遭受性奴役，日本稱為「慰安所」。一名聯合國專家在 1996 年表示，這些虐待行為構成了「反人類罪」，在亞洲，日軍強迫的性奴隷人數總計接近50萬人。

隨著時間的推移，許多人都沒能看到正義伸張的時候，Malaya Lolas於1997年成立時，有96名倖存者。現在只有21個。

Malaya Lolas之所以在最近提出活動，是因為他們看不到菲律賓政府的積極做為，小馬可仕在2月訪問日本，並會見日本首相岸田文雄時，他沒有當面提出日軍在菲律賓暴行與性奴役問題。而在訪問結束後，日本宣布尋求與菲律賓和美國達成新的軍事協議，似乎菲律賓就要與日本成為軍事盟友，歷史問就雲淡風清的消失了。