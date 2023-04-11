國家交響樂團（又稱台灣愛樂，NSO）年度美國巡迴演出行程，今日起已有部分成員率先出發，音樂總監準．馬寇爾表示，透過巡迴演出，台灣的音樂、藝術和人文都能被世界看見，「這次出訪的城市，對於國際外交、政治、金融都有著舉足輕重的影響力，此行最大目的就是讓世界看到台灣。」

支持此次巡演的國家表演藝術中心董事長高志尚，以及勇源教育發展基金會執行長陳致遠，對於即將啟程美國巡演的NSO，也送上鼓舞與祝福。

這趟演出的亮點，包括準．馬寇爾也將率領NSO，和活躍於國際樂壇的台灣小提琴家黃俊文，共同演出多場音樂會。4月21日的音樂會則是受到紐約愛樂邀請，陳致遠同時也是紐約愛樂的董事，他鼎力促成這趟演出。

音樂會也將在林肯表演藝術中心大衛・格芬廳吳蔡劇場（Wu Tsai Theater David Geffen Hall at Lincoln Center for the Performing Arts）呈現，該場館是紐約愛樂的基地，在2022年10月重新裝修後於2023年初開幕，NSO也是該音樂廳重新開幕後，第一個由紐約愛樂邀請的外國樂團於此廳演出，新落成的吳蔡劇場擁有約2200個座位，所有的座位都更靠近舞台30％，讓聽眾能與演奏者更為貼近。

4月19日演出則是應華盛頓表演藝術協會（Washington Performing Arts）之邀，於甘迺迪表演藝術中心（The John F. Kennedy Center for the Performing Arts）演出，4月23日則受台灣之友基金會（Friends of Taiwan Foundation）的邀請，至內珀維爾溫茲音樂廳（Wentz Concert Hall Naperville）演出，為此次美國巡演劃下完美句點。

除了大型的交響音樂會作品，此程也將展現樂團的不同面向，於4月14日登場的室內樂音樂會，由國家交響樂團音樂家群與林肯中心室內樂協會（CMS）音樂家，於紐約林肯表演藝術中心艾莉絲．塔利廳登場。

艾莉絲・塔利廳為林肯中心室內樂協會（CMS）的駐地，而CMS與NSO也是合作多次的演出夥伴，這次將會是雙方首次在紐約合體演出。

此次巡演除了經典曲目外，也將呈現兩首台灣作曲家作品，包括作曲家李元貞受客家委員會委託創作，將客家山歌韻味融入交響樂的《美濃之道》，以及作曲家陳可嘉《潮生潮落》的世界首演，透過台灣作曲家的創作作品，NSO向國際樂壇展示「來自台灣」的音樂實力。