國家交響樂團(又稱台灣愛樂,NSO)年度美國巡迴演出行程,今日起已有部分成員率先出發,音樂總監準.馬寇爾表示,透過巡迴演出,台灣的音樂、藝術和人文都能被世界看見,「這次出訪的城市,對於國際外交、政治、金融都有著舉足輕重的影響力,此行最大目的就是讓世界看到台灣。」

支持此次巡演的國家表演藝術中心董事長高志尚,以及勇源教育發展基金會執行長陳致遠,對於即將啟程美國巡演的NSO,也送上鼓舞與祝福。

這趟演出的亮點,包括準.馬寇爾也將率領NSO,和活躍於國際樂壇的台灣小提琴家黃俊文,共同演出多場音樂會。4月21日的音樂會則是受到紐約愛樂邀請,陳致遠同時也是紐約愛樂的董事,他鼎力促成這趟演出。

音樂會也將在林肯表演藝術中心大衛・格芬廳吳蔡劇場(Wu Tsai Theater David Geffen Hall at Lincoln Center for the Performing Arts)呈現,該場館是紐約愛樂的基地,在2022年10月重新裝修後於2023年初開幕,NSO也是該音樂廳重新開幕後,第一個由紐約愛樂邀請的外國樂團於此廳演出,新落成的吳蔡劇場擁有約2200個座位,所有的座位都更靠近舞台30%,讓聽眾能與演奏者更為貼近。

4月19日演出則是應華盛頓表演藝術協會(Washington Performing Arts)之邀,於甘迺迪表演藝術中心(The John F. Kennedy Center for the Performing Arts)演出,4月23日則受台灣之友基金會(Friends of Taiwan Foundation)的邀請,至內珀維爾溫茲音樂廳(Wentz Concert Hall Naperville)演出,為此次美國巡演劃下完美句點。

除了大型的交響音樂會作品,此程也將展現樂團的不同面向,於4月14日登場的室內樂音樂會,由國家交響樂團音樂家群與林肯中心室內樂協會(CMS)音樂家,於紐約林肯表演藝術中心艾莉絲.塔利廳登場。

艾莉絲・塔利廳為林肯中心室內樂協會(CMS)的駐地,而CMS與NSO也是合作多次的演出夥伴,這次將會是雙方首次在紐約合體演出。

此次巡演除了經典曲目外,也將呈現兩首台灣作曲家作品,包括作曲家李元貞受客家委員會委託創作,將客家山歌韻味融入交響樂的《美濃之道》,以及作曲家陳可嘉《潮生潮落》的世界首演,透過台灣作曲家的創作作品,NSO向國際樂壇展示「來自台灣」的音樂實力。