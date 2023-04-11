每個人對待感情的態度不同，有些人戀愛後還是希望彼此能保有空間，但有些人則會全身心付出，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座特別會照顧人，尤其是對待另一半更是關心入微，總希望能給對方最好的。

▍雙魚座

雙魚座相當專情，雖然不懂得如何表達愛意，但是會在相處中默默記住戀人的喜好，做什麼事情都會考慮到對方，甚至願意犧牲自己的利益，全心全意為另一半著想，不讓對方受到一點委屈。

▍處女座

處女座相當細心，也很會照顧人，但他們並不是嘴巴上的關心，而是默默的付出，也不會邀功。同時，處女座為了另一半好，也會嚴格約束對方，只要戀人犯了什麼錯誤都會被提醒指正，只因為處女座希望彼此能一同成長、慢慢變成更好的人。

▍巨蟹座

別看巨蟹座好像比較粗心，其實他們對另一半相當在意，很多事情都會設想周到，幾乎把所有的注意力都放在戀人身上。雖然巨蟹座有時候比較情緒化，但這只是因為他們較沒安全感，只要另一半好好安撫他們，巨蟹座也會知道自己理虧，好好反省自己的錯誤。

▍天秤座

天秤座認為愛應該要身體力行，落實在日常生活中，所以他們會竭盡所能的照顧著另一半、顧及對方的想法和需求，即使是在吵架的時候，他們也會默默照顧著戀人。天秤座不允許另一半受委屈，所以每當有困難時都會自己解決，不讓對方操心。