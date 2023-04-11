民進黨民代近期批評新北市長侯友宜論述像「ChatGPT」，對此，國民黨新北市議員呂家愷批評，綠營才像半成品AI，他強調，侯友宜提及的內容有憑有據且扎實回應，民進黨的選舉方式才更像未開發完成AI，腦袋被設定成只會潑髒水，攻擊在野政敵，其他什麼都不會，無能維護台海安全，還有餘力揶揄侯的市政主軸，這樣的執政者終究會被人民唾棄。

呂家愷說，侯友宜在受訪時提及的內容是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的公開發言，綠營民代不知道這是奧特曼本人接受ABC專訪時展現的憂慮，根本荒腔走板，也沒做功課。

呂家愷提到，奧特曼當時認為ChatGPT將是「人類到目前為止開發出來的最偉大科技」，但坦言有點害怕自己開發出來的人工智慧，若技術遭到威權政府或有心人士利用，可能會演變大規模的不實宣傳和惡意網路攻擊。

呂家愷強調，詐騙是綠營近年來最大的痛處，綠營民代見侯提及詐騙議題才會如此激昂，行政院去年7月投入14億元經費，成立「打詐國家隊」，但國內詐騙案件、金額仍屢創歷史新高，顯示其打擊詐騙明顯成效不彰。

國民黨文傳會副主委江怡臻表示，民進黨有時間關注侯友宜的言行，不如認真打擊詐騙，蔡英文政府執政6年多來，打擊詐騙成效不彰，兩岸共同打擊犯罪制度失靈，即使逮捕到嫌犯也無法定罪，台灣淪為「詐騙之島」，綠營與其對侯生氣，不如對蔡生氣，也呼籲蔡總統不要再扯賴清德選總統的後腿了。