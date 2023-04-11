為迎接即將到來的「422地球日」，包括行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長蘇俊賓、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科等正副首長11日共同參加「未來城市，淨零轉動─台灣城市淨零治理論壇」，以「零碳城市治理─談《城市綠色運輸的布局與挑戰》」為題深入探討。

行政院副院長鄭文燦表示，2050年「電能」將成為交通運輸工具的主要動力來源，也是「智慧化」城市的開端。他指出，台灣ICT產業健全，善用電子與資通訊領域的優勢，發展電動機車的智慧應用，將可擴展到更大的層面，有助於台灣交通的智慧轉型，進而協助打造智慧城市，未來更可以將成功經驗拓展到協助其他國家的智慧化發展。

高虹安指出，新竹市是科技之都，實現淨零碳排又以科技業首當其衝，必須面對交通擁塞、空氣汙染等問題，要實現城市綠色運輸，必須提升公共運輸的品質和效率，並加速運具電動化和智慧化發展，同時透過政策推動，鼓勵更多民眾加入綠色運輸行列。

她說，為解決竹市交通壅塞困境，自上任後積極落實「交通暢行6計畫」目標，將優先推動開闢新竹縣市替代道路、關埔交通改善計畫、幹線公車乘起來等計畫，並逐步實現客雅大道延伸進園區、ART智慧軌道計畫、園區企業共乘平台等目標，致力改善竹市交通長期壅塞問題，減少汽機車碳排放量，將有效提升民眾出行便利性和安全性，同時邁向台灣2050淨零排放之目標。

另，為紓解園區交通尖峰時段壅塞情形，目前市府已規畫將優先開通光埔2期自辦市地重劃區內，慈濟路及關新路延伸段道路，並推動關埔空橋興建，保障行人安全及行車順暢。

高虹安也與各界分享竹市近期推動運具電動化與智慧化的成果。她說，針對氣候暖化與環境永續等全球議題，市府陸續推出「擴大推動老舊機車汰換電動機車補助」及「營造便捷充電的友善環境」等綠能政策，加速淘汰汙染排放量較高的老舊機車，且運具電動化是台灣交通轉型的趨勢，今年新竹市電動機車掛牌數已達到1萬2936輛，電動機車占比例約4.5％，為非六都排名第1。