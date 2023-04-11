外資現貨買超82億元，期貨淨多單增加至11,716口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬9,000餘口，買權OI增量不足。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，櫃買指數率先突破創高，目前台股略為出現W多方型態，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
台股11日再度呈現震盪收紅格局，早盤回測10日均線後，買盤便湧入拉抬，終場台股由黑翻紅收在15,900點附近位置，成交金額放大至2,176億。台股略為呈現量價齊揚態勢，目前在下檔支撐逐漸墊高下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨買超82億元，期貨淨多單增加至11,716口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1萬9,000餘口，買權OI增量不足。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，櫃買指數率先突破創高，目前台股略為出現W多方型態，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
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