英國健保服務週二（11日）起連續4天繃緊神經，因為全國好幾萬名初級醫師與合格醫師這4天罷工不看診，要爭取加薪！這場行動餐很可能令英國醫療服務出現前所未見的中斷狀況，被迫取消的約診上看35萬筆，英國政府為此警告，病患的安全恐陷入風險。有部分醫療院所透露，原已安排好的診療多達半數受影響。

英國醫界近來罷工行動連連， NHS的護理師、救護員等人力均曾上街要求加薪，以因應年度通膨率逾10%造成的種種生活問題。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，代表醫師發聲的英國醫學會（BMA）要求的加薪幅度為35%，因為過去15年間薪資實質削減達26%。BMA說，剛取得資格入行的醫師時薪僅14.09鎊（約新台幣535元），比起英國時薪下限10鎊（約新台幣379元）只多了一點點。但初級醫師熬過第一年之後薪水就會快速增加。到目前為止，BMA仍未接獲衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）提出任何方案回應。

英國數萬名初級醫師為爭取加薪，11日起罷工4天，對於醫療服務將形成莫大衝擊。

上個月英國初級醫師也曾罷工3天，國民保健署醫療總監波伊斯（Stephen Powis）說，當時造成逾17.5萬筆手術與診療被迫取消，這次罷工的醫師有好幾萬人，相當全英醫療人力將近半數，嚴重衝擊國營健保服務，約診取消筆數恐怕只會多不會少。國民保健署（NHS）高階官員推估，這4天大罷工而必須取消的診療與手術可能介於25萬至35萬筆。

波伊斯說：「這一輪罷工會造成前所未見的破壞，我們非常擔心全國的病患與醫療服務會承受嚴重的衝擊。」但他強調NHS正設法讓急診服務不受影響，NHS已要求各醫院儘速重新排定手術與門診，「只是，會需要好幾個星期的時間方可恢復正常」。

BMA說，這次參與罷工的初級醫師，有些工作經驗非常豐富，倘若衛生大臣巴克雷願意提出可靠的薪酬方案，或可讓罷工行動止步。BMA也聲稱已擬妥計畫，倘若有患者生命遭逢立即危險，會有醫師撤離罷工行列。罷工行動預計於英國時間15日清晨7時結束。

英國初級醫師有好幾萬人參加這次大罷工，加薪35%的訴求源自於過去15年間實質薪資削減達26%，在高通膨時代已令不少人離職。（圖／美聯社）

巴克雷對此表示，這場罷工不僅危及患者安全，「他們也選在復活節假期結束後這個時間點，讓罷工造成的破壞放到最大」，這令他「極其失望」。他還說，BMA提出的要求並不合理，倘若加薪35%，這代表部分醫師薪酬一口氣拉高超過2萬鎊（將近新台幣76萬元）。

參與罷工的醫師表示，這場行動其實也關乎患者安全，因為目前的薪資水平持續影響招聘成效，許多人受不了低薪而離職。BMA副主席朗斯威克（Emma Runswick）說，希望這是最後一次罷工，倘若政府沒有相對應的作為，「我們會持續罷工」。

然而英國醫界也有人對這次罷工不表支持。罕普夏郡（Hampshire）61歲醫師騰布爾（Paul Turnbull）一直等著移植股骨，手術已二度被迫取消，第一次取消是去年12月，原因是深部靜脈栓塞，第二次取消就是因為這次初級醫師罷工。目前手術延到4月18日，裝上人工股骨之前，他的行動受限也無法好好行醫。他說：「我自己是醫師，我認為醫師不該罷工，醫師的第一優先責任是對患者負責。把病人當成棋子去跟政府爭執，醫師不該做這種事。」