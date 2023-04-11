鼓鼓即將發行第三張創作專輯《跳舞在米蘭》。（相信音樂提供）

鼓鼓將於5月27日在台中Legacy舉辦「GBSW」新歌演唱會。（相信音樂提供）

鼓鼓將於5月27日在台中Legacy舉辦「GBSW」新歌演唱會。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯將於5月27日在台中Legacy舉辦「GBSW」新歌演唱會，將以「時尚秀」為概念打造沉浸式PARTY的新歌演唱會，除了感官強烈燈光、雷射外，舞台設計更會與場景融為一體，讓歌迷彷彿來到時尚開幕秀。日前200張VIP套票火速售罄，黃牛在網路上翻倍叫價1張門票8000元，鼓鼓呼籲歌迷不要購買黃牛票，而登入「GBSW」時裝秀，還有搶票機會。

鼓鼓即將發行第三張創作專輯《跳舞在米蘭》，專輯十首歌曲皆是描述鼓鼓在生活裡觀察的現象與故事，音樂類型包含EDM PARTY舞曲〈好了啦〉、獻給愛情長跑與粉絲的十年之歌〈當我變成我們〉、化身全民情聖替女生加油打氣〈他一定喜歡你〉、挑戰追求慾望的價值觀〈跳舞在米蘭〉、有毒卻離不開的關係〈開不起玩笑〉等。

首波爆炸系歌曲〈好了啦〉舞力征服一票粉絲，第二波抒情情歌〈當我變成我們〉，聽見鼓鼓當男孩變成男人的時刻，寫出對於歌迷、家人、朋友最長情告白感動人心，短短四天在各大社群破20萬點擊次數。鼓鼓邀請歌迷與他〈當我變成我們〉，4月18日舉辦〈當我變成我們〉浪漫微電影首映會 ，微電影真摯感人勢必再逼出歌迷的眼淚。