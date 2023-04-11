「端午節」是華人社會中重要的三大節慶之一，今年端午節為6月22日，將有四天連假！雖然端午節還有一個多月才到來，「粽子」是不可或缺的應景美食，端午粽香已遠處傳來，由於社會變遷，現代人已咸少自己包粽子了，因此飯店、餐廳已開始開賣粽子了，台北晶華在鴨蛋與豬肉漲聲之下，酒店把食材重點放到海鮮與乾貨身上，由晶華軒港點行政主廚吳滿權運用鮑魚、海參、燕窩與松茸，手工製作出「粽」外，還有年熱賣的松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽與府城三元及第一口粽等；台北福華館內餐廳，包括：江南春、珍珠坊、點心坊各推出各「粽」美食，搶商機！

台北晶華今年主打米其林餐盤推薦晶華軒餐廳所推出的「極上鮑參海味粽」及「燕窩松茸珍饈粽禮盒」，前者以香港「盆菜」的烹調手法為概念，將肥美的整粒鮑魚、口感爽脆的關東刺蔘、滋味鹹香的伊比利火腿、膠原蛋白滿滿的中東白花膠、鮮甜的北海道鱈場蟹以及干貝等多種豪華海味，搭配精選豬五花肉及雞腿肉入餡，食材分別經過繁複的烹調過程，鮑魚經清水、泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味；爽嫩脆口的刺參則耗時5天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味。長糯米與圓糯米混合再加入紅藜麥增添口感與香氣，佐以油潤鹹蛋黃、栗子、蓮子及冬菇，再以香氣特殊的竹葉與荷葉雙層包裹後蒸3小時而成。食用時佐以主廚自製蠔油，豐富食材與綿密糯米完美交融，每顆600克、可供四人享用，價格為8,800元。

台北晶華_晶華軒極上鮑參海味粽禮。（圖／業者提供）

台北晶華_晶華軒燕窩松茸珍饈粽禮盒。（圖／業者提供）

集結正統港式經典美味的「燕窩松茸珍饈粽禮盒」內含一入「鮑魚花膠裹蒸粽」以及鹹甜兩款粵式美粽，鹹粽「松茸珍珠粽」及「燕窩芋沙粽」各 2顆，價格為3,580元！前者選用長糯米與圓糯米再佐粵式料理中的頂級乾貨－松本茸、羊肚菌、牛肝菌、花菇以及有穀物中的紅寶石之稱的「紅藜麥」、亞麻籽等健康食材入餡增香，長時間的烹調，口感綿密滑順；以頂級燕窩入饌的甜粽「燕窩芋沙粽」採用港式鹼水粽的做法，內餡搭配主廚特製芋沙、入口甜而不膩、滑順濃郁。

經典熱賣款持續推出由冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽和紫米豆沙粽等五款榮獲媒體評比冠軍粽組成的「冠軍粽香禮盒」。而年年熱賣的「晶華鮑粽禮盒」除了用量澎派的冠軍鮑粽外，更加入全新推出的滬式紅麴鮑粽，主廚以上海菜外婆紅燒肉的料理方式為發想，精選肥瘦適中的五花肉以及Q彈軟嫩的鮑魚一同以紅麴醬汁滷製，油亮的糯米包覆有著飽滿醬汁的肉塊及鮑魚，海陸交融。

台北晶華_晶華冠軍鮑粽。（圖／業者提供）

台北晶華_晶華鮑粽禮盒。（圖／業者提供）

針對端午的外食市場，並推出「龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒」，製作這重達1.5公斤的巨型美味時，需先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒出色澤油亮、口感香Q的台式米糕，接下來則豪邁的鋪上一整隻蒜蓉清蒸澳洲龍蝦，以及由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成的醬香「南非鮑魚」，旁邊擺滿栗子、鮑汁花菇切成丁狀拌入油飯中以增添豐富口感、搭配鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上酥炸黃金瑤柱絲，以及青蔬增添綠意，用料份量澎派，每組4,880元。

台北晶華_龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒。（圖／業者提供）

即日起至6月18日於館內外各餐廳以及「晶華美食到你家」電商平台https://shop.silkshotelgroup.com/RT接受預訂，4月30日前預訂，可享預購9折優惠。

台北福華－江南春「福兔極品名粽禮盒」，「黃金鮑魚粽」以鮑魚、老母雞、金華火腿等滷製入味的滷汁，經浸泡味道直達米心，卻仍維持粒粒分明的Ｑ彈口感，內餡再包入鮑魚、北海道干貝、花菇，鹹蛋黃等食材，一口咬下口感軟糯、鮮香濃郁，口口是驚喜，個個有特色，在舌尖上翻騰出全新滋味。「福兔經典鮮肉粽禮盒」，內含經典不敗的湖州鮮肉粽、湖州豆沙粽、古早味飄香粽、雙寶酒糟鮮肉粽及辣味犇粽！另外，還有由珍珠坊葉晉誠主廚精心研發，年年熱銷「福兔廣式福粽禮盒」今年加入全新生力軍，蜜香甜糯的「桂花板栗蓮藕粽」與「紅麴香椿雞肉野菌粽」、「黎麥紫薯粽」等。

台北福華_江南春福兔極品名粽禮盒2,288元，海陸珍味交縱的味蕾體驗。（圖／業者提供）

台北福華_福兔經典鮮肉粽禮盒1,688元。（圖／業者提供）

點心坊巫政翰主廚則以日本葛粉及海藻糖為基底，精心研發彩虹座招牌「福兔冰心Q粽禮盒」，結合台灣在地台灣食材屏東萬丹紅豆搭配日式黑糖，打造「黑糖紅豆麻糬冰粽」經典中日好食味。「金萱柚子茶麻糬冰粽」，與富含酸甜花香的「莓果荔枝玫瑰冰粽」及香氣十足的「桂花蜂蜜麻糬冰粽」。

台北福華_廣式福粽禮盒1,288元。（圖／業者提供）

台北福華端午粽禮盒即日起接受預購，5月14日前訂購並付清款項，可享早鳥優惠9折起。官網線上商城及尊爵卡、貴賓卡、聯名卡最低優惠85折起，每組禮盒額外贈送保冷提袋及兔年香包乙隻。