缺蛋持續延燒，每台斤產地價及批發價近日飆至45.5元及55元的歷史高價，然而每台斤破百元的黑市價格已經在市面氾濫，加上日前爆出有不肖業者拋售囤蛋，有人批評蛋商有蛋故意不賣，導致零售端也大缺，綠營側翼卻藉此導向「囤蛋才是缺蛋主因」的邏輯風向連結。適逢近日豬價也面臨飆漲情況，媒體人朱凱翔對此大酸：你各位當心，黨與側翼要抓是誰在家裡囤豬了！網友也虧：是沒看到政府機關裡囤了一堆豬嗎？

朱凱翔今(11日)在其粉專「不演了新聞台」發文酸，「豬價飆漲，你各位當心。黨與側翼要抓是誰在家裡囤豬了！」核能流言終結者黃士修留言自虧「我媽自首：一隻」；網友也笑回「民進黨政府囤最多！」、「我自己就像一隻豬，算囤積嗎？」、「總統府要自抓嗎...」、「現在的中央政府機關裡有好多隻」、「我就是肥豬，來抓我吧！」、「豬價大漲，但成交量反而下降！真的不知道這個政府在搞什麼」、「囤豬！？」

還有人說「不就是養在國家隊裡！」、「陳吉仲說他爸是養豬把他養大的？」、「豬頭棺猿算嗎」、「我自首，我家有2隻小黑豬（狗照片）」、「我家也有一隻～我就是豬」、「囤豬肉開始」、「豬說別侮辱我，笨豬在民進黨內比比皆是」、「成立養豬國家隊」、「未雨綢繆，我決定家裡先藏一些電」、「貓奴表示：貓系豬算嗎」、「慘了，我囤了我自己」、「黨跟側翼就是豬啊」、「還用抓嗎？中央政府裡面就一堆了！」