台灣奧迪今日發出聲明表示，為了確保客戶能在購車及售後的每一個環節均能享受到符合 Audi 集團全球規格的品牌體驗，很遺憾必須終止對豐仕汽車之經銷商授權。強調部分報導表示「短短3年即無預警終止匯豐汽車集團旗下豐仕汽車之經銷商授權」一事與實際情況並不相符，謹此澄清並說明。台灣奧迪保留評論與經銷商關係之任何內容。

台灣奧迪表示，本次終止一切均依照雙方簽署的經銷商授權契約之相關規定進行，於實際終止前，台灣奧迪並已數次向豐仕汽車就營運改善進行善意溝通，惟成效有限。

自2009年 Audi 集團收回台灣總代理權，決定以直營方式經營台灣市場以來，台灣奧迪一直致力於比照 Audi 集團全球市場經營的規格，在台灣深耕經營 Audi 品牌。為了提供給車主與消費者最完善的優質服務與品牌體驗，台灣奧迪一直以最高規格的標準來經營與所有授權經銷商夥伴的合作關係，將拓展通路據點與提升服務品質列為品牌發展重點，強調以客戶體驗為中心的堅持。

台灣奧迪將確保與豐仕汽車結束經銷商授權關係不影響 Audi 車主及消費者權益，並將妥善規畫以提供目前豐仕汽車各據點服務的車主更優質的品牌體驗。同時，台灣奧迪正在積極尋找台北地區與北桃園地區的新任經銷夥伴，與我們攜手前行。

目前全台灣共有15個台灣奧迪授權新車銷售與售後服務據點，以及5個 Audi Approved Plus 奧迪嚴選中古車據點，遍布全台南北城市，將持續為所有 Audi Family 及消費者提供完整品牌服務。同時，台灣奧迪也歡迎更多認同 Audi 品牌理念的經銷夥伴與我們攜手前行。