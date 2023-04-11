針對馬政府時期的前國安會祕書長楊永明質疑日前蔡英文總統聽取中國軍演時，竟無軍方人士在場，總統府除立刻發稿駁斥，蔡英文更透過錄影指出，「有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，而散播一些不正確的資訊」。對此，楊永明再提三點聲明回擊，痛斥蔡英文縱容親信、輕忽專業、出現信心危機。

出席該場國安團隊簡報者有總統府國安會祕書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副祕書長黃重諺、張惇涵、國安會諮詢委員陳俊麟等人。外界認為，從座位安排上能看出蔡政府國安幕僚的權力關係，掀起政壇熱議。

對於蔡英文質疑或許有人對國安系統不夠熟悉，楊永明說，他或許不瞭解蔡政府國安系統運作，但知道正常國安單位在國安受到威脅時向總統簡報的程序，他深知國安會作為幕僚單位的性質，對於解放軍演習的監控與因應還是由國防部主責，國防部長若需要坐鎮指揮，國防部高層也該在會議現場。

楊永明說，蔡英文特別拍照放在臉書告知人民「總統重視台灣安全」，但同桌卻只有總統的非軍事專業親信在場，十分不正常，這種作法真的很難讓人民信任蔡總統掌控演習局勢。

楊接著說，目前國家安全會議有三位軍事背景人員，2位上將、1位中將，包含前國防部長嚴德發，前參謀總長與海軍司令黃曙光，請問為何國安會向總統做安全簡報，他們3位卻都不在場？完全無法理解為何同在總統府上班的3位軍事背景的國安會成員，都沒有出席演習簡報會議，這是蔡政府不重視專業的明證。

楊再質疑，該照片中手指會議桌前方的是國安會諮詢委員陳俊麟，據悉是前民進黨民調中心主任及前民進黨選舉對策委員會副執行長，總統與其他與會者似乎都在聽他發言，為何陳俊麟會出席安全簡報會議？陳俊麟手指的內容是選情民調分析？還是解放軍軍事演習活動的資料分析？如果是後者，那就是縱容親信、輕忽專業。

最後，他強調，自己堅決反對兩岸武力使用或武力威脅，台灣人民面對複雜兩岸關係，安全與和平是重要價值。總統被賦予國防、外交、兩岸的職責，應該展現不負人民信任的能力，以及尊重專業的態度。但是，一張讓人多有質疑的照片，顯示如此輕挑且不重專業的態度，以及持續文不對題的推託，讓人質疑蔡英文政府的危機處理能力，更讓民眾喪失對三軍統帥掌握國家安全的信心。