台電去年宣布10年投入5645億推動「強化電網韌性建設計畫」，電源管理大廠台達電今（11）表示，已取得台電嘉義新塭變電所建置區域電網儲能系統標案，為該計畫區域電網儲能中的最大項目，預計2023年底可完工。

台達電表示，這套配電級微電網儲能系統容量達5MW／7.68MWh（百萬瓩時，可發7680度電），將在變電所端連接柴油發電機、太陽能電力系統以及用戶終端用電負載，打造一個可併網也可獨立運行的微電網。

萬一電網發生事故，饋線電網端切離，儲能系統立刻能形成獨立電網，控制微電網電壓與頻率，進而提供區域範圍內穩定的電力。

台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示，台電提出「強化電網韌性建設計畫」，旨在提高電網因應事故的能力，而微電網儲能是實現此願景的重要元素。透過儲能系統有效調節區域微電網內的發電、配電與用電，除穩定電網頻率，一旦事故發生，立刻可獨立運轉供電。

在台電「強化電網韌性建設計畫」中，台達除本案外，亦與其他廠商有取得台南南化二次變電所區域電網儲能計畫標案。

儲能系統初期主要應用在發電端，執行再生能源電力平滑化、調頻輔助服務等等電網端（表前）應用。隨著再生能源發電占比提升與分散化，儲能系統「從表前延伸到表後」是發展趨勢，應用也擴展到轉移再生電能、微電網和用戶端（表後）的能源管理。這種轉變讓儲能不僅要優化用戶端的能源效率，還得協助電網端穩定。

台達佈局分散式電網與微電網技術多年，自2018年以來已完成國內外多套儲能系統，包括數個離島微電網，以及整合市電、燃氣發電、儲能、再生能源的多電源混合型微電網等專案。

台達表示未來將持續攜手台電，利用儲能將每個區域都打造成能夠自給自足的微電網，再從單一微電網做到多重微電網，實現網內供電穩定、網外互相支援的大電網。