銀行局表示，主要是壽險資金移動、電子業存款及公營事轉存款增加，如中信銀前二月存款增加1,215億元，台新銀行增加1,191億元，合庫增加798億元，銀行局副局長童政彰表示，主要是升息，如壽險、電子業及高淨值客戶資金大量回存銀行。

雖然前二個月國銀放款亦增加1,249億元，2月底放款餘額亦達36兆7,795億元，但國銀存款與放款間的差額2月底已拉大到16兆1,408億元，創史上新高，存放比連五個月下降，2月底降到69.5％，創14個新低，亦是歷史次低，僅次於2021年12月69.23％。

童政彰表示，主要也是因為升息，企業提早還款，如民營企業放款2月就少852億元，企業投資借款少37億元。

國銀前二個月累計稅前獲利823.26億元，比去年同期多賺近248億元，成長43％，獲利成長動能主要來自投資獲利，前二個月有375億元，比去年同期增加291億元，增加3.45倍，童政彰表示，最主要是匯兌利益，另外股市上漲、資產評價增加亦是投資獲利增加原因。

前二月國銀放款淨利息收益有984億元，同比成長1.3％，手續費收入346億元，則是年減5.6％。