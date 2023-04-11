女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒，近日她曬出一家人用餐的畫面，遭作家李文批評，對此小S現身活動時也回應此事。

小S今日出席活動回應：「每人都有發表言論的權利，但也有不作回應的權利。」發言簡潔大氣。日前小S曬出一家人吃飯的照片，照片中她和兩個女兒同桌，餐盤中的食物已經清空大半，小S和女兒隨意閒聊，姿勢非常隨意，最後一張照片小S張口吃菜，但雙目有些無神，模樣非常自然，許多網友紛紛表示：「很自然的媽媽」、「做自己最美麗」、「全家腳都在椅子上」、「很餓啊」，小S也說「當媽了，一定最後停筷」。

作家李文是李敖長女，她針對小S一家的餐桌禮儀提出批評：「小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了」，並列出12點建議，例如：吃飯要坐正、餐具不能放在碗裡、筷子不要放進杯子裡等等，最後李文更誇汪小菲用餐禮儀不會像小S一樣，直言北京人對這點很在意，並批「當所謂模特以前可不可以先把基本的禮儀學好」。對此有人反對，也有人贊同李文的觀點，認為吃要有吃相。