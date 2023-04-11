施柏宇工作中不太噴香水，擔心對方鼻子會過敏。（法國嬌蘭提供）

26歲新生代男星施柏宇因演出台劇《想見你》暴紅，去年參加楊謹華45歲生日派對時，在合照中被發現和大10歲名媛楊秀蓉好閨蜜LinLin偷偷牽起了手，後來他透過經紀人解釋是錯位，不過2人上月又被捕捉到和好友們吃溫體牛肉鍋，聚會結束後，更一起走路去停車場取車，今（11日）出席知名香氛品牌活動再度堅稱「只是朋友」，也自曝沒被旁人稱讚過「很香」，笑稱聽起來很像要告白，今天算是又學到了一招，以後可以用「妳今天很香」作為示愛的開場白。

被問及是否有挑香水送給另一半的經驗，施柏宇表示，不太會直接買來送，因為怕是對方不喜歡的味道，就會很浪費，「會想帶她一起去櫃上挑選，然後再一起去吃個飯之類的」，覺得會是個非常棒的約會行程，「不過現在可能怕會被拍到，連帶朋友來都不好意思了」。至於覺得女生身上散發什麼樣的香味最吸引人，他認為「看她自己的喜好，每個人噴在身上都會產生不同的化學反應，如果雙方都覺得不錯就會有共同的話題」，自己也是不同階段會有不同喜好，「我以前可能喜歡異性噴玫瑰味，現在就覺得愈清淡愈好」。

施柏宇今年年初推出《想見你》電影版和Disney＋懸疑劇《台灣犯罪故事》後，便離開合作8年的前東家伊林娛樂，現自立門戶，經紀人今也表示，目前正在挑選合適的劇本，參演的《女鬼橋2》也將於下半年上映。