南韓影帝劉亞仁近期因爆出涉嫌藥物濫用而遭到警方調查，日前的檢查結果已確認包含異丙酚（牛奶針）、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物皆呈現陽性反應。豈料，今日南韓警方更表示驗出第五種藥物，為做為安眠藥用途的唑吡坦（Zolpidem）。

綜合《韓聯社》、《SBS》等韓媒報導，南韓警方今(11)日表示，劉亞仁當初的調查結果並沒有被要求針對唑吡坦進行檢驗，但警方徹查他的病歷後，發現劉亞仁有涉嫌在醫療用途以外獲取唑吡坦處方籤的嫌疑，但是否涉及藥物濫用還有待警方調查。

據悉，唑吡坦是一種用於治療睡眠障礙的藥物，但因其成癮性強而被南韓官方歸類為管制藥品，雖能透過醫療院所取得，但一日用量不得超過10mg，若是濫用則有觸法之虞。而警方則表示會對此做進一步調查，「我們將對一同濫用藥物的同夥進行調查，並二次傳訊。」

事實上，劉亞仁日前接受警方調查後，承認了部分指控，但堅稱牛奶針跟K他命是出於醫療用途而使用。此外，也在IG上曬出一篇黑底白字的致歉文，表示：「很多人給予我支持、鼓勵、愛意。從事演員這個職業，我卻傷害了自己，因此感到很後悔也很丟臉，還有許多人因這個錯誤而感到受傷，我很抱歉。」並指出自己會誠實接受調查，也會心甘情願接受所有人的責難與法律的審判。

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