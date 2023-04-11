當代備受推崇的鋼琴名家齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）疫情後首度來台，將與台北市立交響樂團、桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）演出布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲，於台北、新竹巡演。

齊柏絲坦1987年布梭尼鋼琴大賽奪冠，一戰成名，該比賽在她之後有⾧達四屆的時間沒有首獎得主，被樂壇稱為難超越的「齊柏絲坦障礙」。

齊柏絲坦活躍於歐洲、美國、加拿大、亞洲和中東的主要音樂廳及藝術節演出，曾與小提琴家凡格羅夫（Maxim Vengerov）世界巡演，並於16年後重返莫斯科的家鄉舉行了㇐場盛大的音樂會。2019年與鋼琴家阿格麗希（Martha Argerich）在舞台上慶祝鋼琴二重奏合作20週年。

齊柏絲坦同是許多重要國際鋼琴比賽評審，致力於培育年輕音樂家，目前任教於奧地利維也納音樂暨表演藝術大學。此行來台除了音樂會巡演之外，也於於北藝大音樂廳舉辦鋼琴大師班。

殷巴爾作為當代詮釋馬勒、蕭斯塔科維契及布魯克納最聞名的指揮家之一，下半場安排與北市交演出布魯克納《D小調第三號交響曲，WAB103》（1873年版），這是繼完成「馬勒系列」後，殷巴爾與北市交的首場「布魯克納系列」交響曲演出。

這首1873年版的第三號交響曲，是布魯克納提獻給偶像華格納的原始版本，相較於市面上較常被演出、經過布魯克納多次刪修後較廣為人知的版本，此版因結構繁複而罕被演出，其樂思卻也是忠於布魯克納向華格納致敬本意，近年開始樂壇受到注意，本次殷巴爾將透過這首燦爛華美的作品作為希望之聲，獻給台灣的觀眾。

演出將於4月13日於台北國家音樂廳、4月15日於新竹市文化局演藝廳音樂廳登場。