黃姓民眾透過網友介紹，在Line群組要買翡翠、玉石，到銀行準備匯款，但警方獲報發現不對，告知黃男應該是詐騙集團慣用手法，且難以鑑定珠寶真實性，黃男才恍然大悟，決定放棄匯款。

桃園市桃園警分局景福派出所接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，請員警到場協助勸導。警員王子享、蔡佳亨及吳育萱立即趕抵現場了解，民眾黃先生表示透過網路認識的女網友介紹，加入LINE的拍賣群組，可由群組內下定翡翠、玉石等珠寶，他看中一組價值約2萬元的翡翠首飾，對方要求匯款並設置約定帳號，黃先生不疑有他便聽從指示到銀行辦理手續，但其實他從未有網購的經驗，也未購買過珠寶。

員警發現對方教導其如何應對行員及員警的詢問，研判是詐騙集團慣用的假交友真詐財手法，立即舉出案例說明勸導，透過照片、影片無法確定物品狀況容易買到贗品，甚至匯出款項卻未收到商品更是得不償失，且單純購物為何要設置約定帳戶？恐一時不慎淪為詐欺車手，一番話說得黃先生恍然大悟，決定放棄匯款。