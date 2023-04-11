黃姓民眾透過網友介紹，在Line群組要買翡翠、玉石，到銀行準備匯款，但警方獲報發現不對，告知黃男應該是詐騙集團慣用手法，且難以鑑定珠寶真實性，黃男才恍然大悟，決定放棄匯款。
桃園市桃園警分局景福派出所接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，請員警到場協助勸導。警員王子享、蔡佳亨及吳育萱立即趕抵現場了解，民眾黃先生表示透過網路認識的女網友介紹，加入LINE的拍賣群組，可由群組內下定翡翠、玉石等珠寶，他看中一組價值約2萬元的翡翠首飾，對方要求匯款並設置約定帳號，黃先生不疑有他便聽從指示到銀行辦理手續，但其實他從未有網購的經驗，也未購買過珠寶。
員警發現對方教導其如何應對行員及員警的詢問，研判是詐騙集團慣用的假交友真詐財手法，立即舉出案例說明勸導，透過照片、影片無法確定物品狀況容易買到贗品，甚至匯出款項卻未收到商品更是得不償失，且單純購物為何要設置約定帳戶？恐一時不慎淪為詐欺車手，一番話說得黃先生恍然大悟，決定放棄匯款。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。