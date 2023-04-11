湯姓男子不滿遭邱姓父子檢舉其犬隻吠叫妨害安寧，去年7月上邱家理論，湯男、邱父扭打時，湯將邱父推倒在地，邱子氣憤拿鐵製水管往湯頭部痛擊，導致湯男心肌梗塞不治。桃園地院將邱子依傷害致死判處9年6月、邱父7年6月，可上訴。

桃園地院審理，邱姓父子和湯男是鄰居，因為湯男飼養犬隻吠叫問題，雙方經常發生口角，去年邱父檢舉狗叫太吵後，湯男7月14日酒後不滿到邱家理論，雙方發生口角進而扭打，邱父被湯男推倒在地，邱子因此情緒氣憤，將74公分的鐵製水管往湯男頭部重擊，湯男倒地後，邱子還不放過他，繼續痛毆湯男頭部、身體、四肢，邱父起身後，也拿掃把助陣。

湯男雖緊急送醫，但仍因冠狀動脈粥狀硬化、酒醉及遭受毆打致頭部外傷，觸發心肌梗塞，導致心臟性休克而不治死亡。

邱子雖稱是正當防衛，但法院認為，拿鐵製水管攻擊湯男是積極性傷害行為，並非正當防衛。而邱父攻擊湯男，已經和兒子有共同傷害湯男的犯意。雖檢方將邱子依殺人罪起訴，法院認為，衝突原因僅是因為犬隻吠叫妨害安寧產生的糾紛，就算是邱子拿鐵製水管連續攻擊湯男，也沒有希望湯男死亡。

法院考量，湯男倒地後，邱子隨即查看狀況，並且主動打電話報警也要求要救護車。不過邱父否認傷害犯行，且邱姓父子未與湯男家屬和解、賠償損失，依傷害致死判處邱子9年6月、邱父7年6月，可上訴。