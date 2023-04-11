尊重他人的生活習慣有時是家庭和諧的重要一環。一位爸爸分享，近日他帶著一家四口進行家族聚餐，沒想到大姐卻在席間抱怨，「你也管管你女兒呀，用左手拿筷子，很醜耶…」，右撇子的兒子聽到之後就開始改用左手持筷，老婆回座後也開始用左手拿筷子吃飯，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己和老婆育有29歲右撇子兒子、27歲左撇子女兒。最近一家人一起參加家族聚餐，沒想到原PO大姐看到女兒用左手拿筷子後竟說，「你也管管你女兒呀，用左手拿筷子，很醜耶…」。

不過大姐說出此言後，原PO和女兒還是繼續用左手拿筷子吃飯，兒子則是開始改用左手持筷，老婆回到座位後發現大家都用左手拿筷，也自動開始用左手持筷用餐，原PO則直接回擊大姐，「用左手吃飯怎麼了？我都吃一輩子了，妳有看我少了哪個器官嗎？」事後原PO感嘆全家很團結，「默契就是這樣來的」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的好有默契喔！可見那位親人的嘴碎大家都知道」、「左撇子才聰明耶，傻傻的」、「我也左撇子啊，除了慣用手不同，其他沒什麼不一樣啊」、「你親大姐是活在什麼年代？」