台灣面臨缺藥危機，衛福部今宣布成立「藥品供應通報處理中心」，由衛福部長擔任召集人，盼促進各司署的橫向溝通。專家認為，近來兩岸關係緊張，因應缺藥問題，政府應將原料藥的整備提升到國安層級，進行超前部署。另外，要長遠地解決問題，缺藥的處理也不應只限於衛福部的橫向溝通，經濟部也應介入。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，國內高達4成的原料藥都來自大陸，應將原料藥的整備提升到國安層級，國內有約800萬慢性病人口，目前政府要求藥商需有6個月的庫存，但萬一出現烏俄戰爭一樣長的危機，要怎麼辦？

黃金舜指出，過去防疫期間，政府都在喊「超前部署」，要事先做安排、規劃，但面對缺藥，則不曉得有沒有「超前部署」？「藥品供應通報處理中心」組織架構僅有衛福部各司署，但缺藥不僅僅是衛福部的問題，也與經濟部有關，以抗生素安蒙西林為例，原料沒有缺貨，缺的是膠囊，這就需要經濟部來配合處理。要長遠地解決缺藥問題，不只是追求眼前的改建，就需要跨部會的介入。

對於「藥品供應通報處理中心」的成立，黃金舜認為「最起碼有了第1步」，效果如何還不清楚。其實藥局、診所和醫院的缺藥型態不一，藥局和診所採購的藥品大部分來自盤商，但政府單位對盤商的進藥掌握度不足，有時缺藥的盤商僅有2、3家，但一些診所並不知道其他盤商叫得到貨，藥師公會較了解第一線情況，如政府有需要，也樂意提供幫助。