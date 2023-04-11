立法院今(11)日三讀通過農委會升格農業部，農委會主委陳吉仲昨為此哽咽，差點落下男兒淚。臉書粉專「台灣網路關係圖協會」盤點「農業孝子」陳吉仲5次哭哭全紀錄，網友也大酸「噁心」、「先讓我吐三分鐘」。

「台灣網路關係圖協會」列出陳吉仲「爸爸養豬，哭、種茄子，又哭、種紅豆，再哭、種檳榔，繼續哭、喜當農業部長，哪次不哭」，另列出「人民缺蛋、鴨蛋漲價、豬肉漲價」，陳吉仲都不哭，「台灣網路關係圖協會」嗆說，「陳吉仲又哭了。哭啦！除了缺蛋、漲價，哪次不哭？」

臉書粉專「政客爽」分享哭哭關係圖，大酸：「當吉仲的淚水像大海，南部缺水有救了！」媒體人張禹宣留言「先讓我吐三分鐘」，網友也紛紛留言「這傢伙當官，我都想哭了」、「不去演戲太可惜了」、「一哭二鬧三升官」。

「台灣網路關係圖協會」詳細寫出陳吉仲的哭哭歷史：「2019年3月12日，陳吉仲南下彰化二水開記者會，宣布河川公地農民納農保，想起小時候爸爸在河川地耕種情景，不禁哽咽。從小爸爸在屏東河川地種茄子、木瓜、四季豆等作物」、「2019年6月17日，農委會禁用巴拉刈，引起農民反彈，高雄市長韓國瑜也對此提出批評，陳吉仲反擊說，自己的父親（在屏東萬丹種紅豆）因為使用巴拉刈，不慎差點整個眼睛被挖掉，講到哽咽，要批評的人自己噴看看」、「2019年7月9日，農委會將對檳榔用藥做出管理，並提及自己家也還在種植荖葉、檳榔維持農家生計」、「2020年6月18日，台灣口蹄疫拔針，陳吉仲提到自己父親是因為口蹄疫關場破產的養豬戶，讓他揹債十年還不完，落下男兒淚。」