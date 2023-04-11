（拿六千買3C，神腦限時一個月優惠翻倍送，母親節獻禮清單公開，最狂下殺5折起。圖／神腦國際提供）針對全民普發六千元商機，神腦祭出聰明放大六千元活動，購物優惠翻倍送，回饋總價超過6萬元，3C熱銷商品如手機、平板、智慧手錶、藍牙耳機及時尚家電等，限時一個月祭出超殺價，搶攻六千元商機。搭上五月母親節送禮潮，神腦公布媽媽最愛生活3C，包含質感吹風機、最新款手機、美足機等，皆享五折起優惠，神腦門市搭配資費申辦攜碼最高賺888元購物金。今天普發6,000元開始在ATM直接領取囉，神腦加碼祭出「好事乘6．神腦翻倍送」活動，回饋總價超過6萬元，至全台神腦門市購入新手機，熱銷的vivo Y55s、OPPO Reno8T皆優惠2,000元，三星Galaxy A54、A34則贈送快充旅充頭，三星Galaxy Tab A8WiFi省千元，購買三星Galaxy Watch540mm及Pro，加一元就送一件Galaxy Buds2（價值3,990元）。民眾蒞臨神腦門市辦理「攜碼5G購機資費」送888元神腦購物金、「攜碼499資費」送488元神腦購物金、「攜碼799以上資費」送隨行果汁機。神腦全通路限時一個月，優惠翻倍送，活動到四月底，除了手機平板，還有配件專區：三星Galaxy Watch5全系列、Galaxy Buds2Pro真無線藍牙耳機加價購再享2000元優惠。電腦專區的ASUS E410MA14吋時尚多彩筆電62折、ASUS Vivobook F1605ZA16吋輕薄效能筆電82折，家電專區的PHILIPS55型4K Android顯示器15,000元有找，再送價值3,990元的PHILIPS2.0聲道環繞喇叭，全區商品回饋總價破6萬元。母親節將至，神腦列出母親節獻禮清單，從千元到上萬元多款3C任挑選，最低五折起。職業媽媽推薦送折扣千元的「高島M-8802六星級時尚美足機」、「愛舒服小沙發享睡版按摩椅」（特殺價24,888元），緩解媽咪久站、久坐身體上的勞累，在家就能輕鬆做SPA。優惠折扣千元的「Dyson Supersonic HD08吹風機」、「Panasonic奈米水離子吹風機」（特殺價4,990元）適合送給優雅氣質的仙女媽媽，追求最新潮流的媽咪，推薦送三星S23系列（享好禮三選一）或是Galaxy A34，6吋以上的超大螢幕、先進相機規格。政府發六千紅利、神腦抽百萬豪禮，凡會員到神腦門市或線上商城，申辦資費或是不限消費金額，可參加抽百萬豪禮，直到五月底每週享有乙次抽獎機會，沒抽到隔週還保有抽獎機會，最大獎是LG QNED65型miniLED量子點4K電視（價值64,900元），還有三星65型QLED量子電視（價值59,900元）、Sony Xperia1IV512G（價值39,990元）、realme10pro（價值11,990元）、Apple Watch S8GPS45mm系列（價值13,900元）、AirPods藍牙耳機（第3代）（價值5,990元）、國際牌清淨機、高島按摩椅等，豪禮總價突破百萬元。神腦全通路刷卡享優惠，刷花旗單筆分期滿額享30期零利率，刷星展卡單筆分期滿5,000元登錄送300元神腦福利金，若沒有信用卡的朋友，可以使用「zingala銀角零卡」，享受先買後付的創新服務，zingala新會員最高可享830元購物金。