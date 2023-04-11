香港信報報導，人行數據顯示，今年第一季大陸新增貸款為10.6兆元。分部門來看，住戶貸款增加1.71兆元，其中短期貸款增加7,653億元，中長期貸款增加9,442億元；企（事）業單位貸款增加8.99兆元，其中，短期貸款增3.17兆元，中長期貸款增加6.68兆元。

3月份，大陸社會融資規模增量為5.38兆元，比2022年同期多7,079億元。今年第一季，社會融資規模增量累計為14.53兆元，比去年同期多2.47萬億元。

3月底人民幣貸款餘額為225.45兆元，年增11.8％，增速分別比2月底和2022年同期高出0.2個和0.3個百分點。

另外，今年3月底，大陸廣義貨幣（M2）餘額為281.46兆元，年增12.7％，增速比2月底降低0.2個百分點，比2022年同期高出3個百分點；狹義貨幣（M1）餘額67.81兆元，年增5.1％，增速比2月底降低0.7個百分點，比去年同期高出0.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額10.56兆元，年增11％。