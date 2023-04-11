量販超市連鎖家樂福即日起推動食物轉型，透過全台314家通路同步標示價格與價值，未來顧客只要認明「從i開始」的價標牌，代表可為地球永續盡一份心力；11日家樂福總經理王俊超並率隊攜手與玉山銀行及超過22位夥伴共同參與簽署永續共好承諾。

王俊超表示，負責任的消費與生產，重要關鍵是資訊透明化，隨著永續消費意識提升，如何讓消費者越買世界越好，已經成為企業永續最重要的任務，家樂福從影響力概念店的實驗計畫開始，到今天透過價標牌雙重標示的改變，將透過全台門市全部轉型為影響力概念店。

家樂福永續長蘇小真則指出，ESG浪潮下，許多供應商都面臨轉型及改變的挑戰。如何在有限資源下讓自己的永續作為被看見進而帶動商品銷售一直是很難克服的議題。同時許多永續走在很前端的小品牌或生產者，又因為能見度低，行銷支援不足及主流系統不適合他們發展下面臨生存問題，家樂福推動永續轉型中最重要的就是解決生產者與消費者資訊不對稱的痛點，成為一個永續的平台讓永續變得更簡單，讓大眾可輕鬆透過日常實踐永續。

目前家樂福永續轉型主要針對供應鏈主要議題做出解決方案，品項針對10大價值分類，包括營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料和森林保育等永續主題，品項涵蓋生鮮、食品及家庭日常所需用品，先上架約有2,500支的i商品，未來也會定期檢視及增加品項。

家樂福影響力概念店自2019年第一家開幕至今，全台累計至8家；為了提高永續商品能見度及消費者購買之便利性，家樂福一口氣將全台314家賣場全部變成概念店，成為全台最大的食農及永續教室，且透過雙標合一讓消費者直接明瞭品牌永續商品，供應商未來更具資源帶動永續商品生產與銷售，讓跨領域夥伴一起共同實現聯合國永續目標(SDGs)第12項負責任的消費與生產。

目前22家合作夥伴包括玉山銀行、台鹽生技、歐萊德、太古、佳格、綠藤生機、一寸鮮、茂林、馬玉山、吉蒸鮮乳、福樂、台農、日村實業有限公司、有幾園生物科技、福業、集元果、高仰三、源天然、大成長城、立大農畜、金豐盛、農緯果菜、月光下友善農場、妮娜、向陽咖啡、嵩岳咖啡莊園、雀巢、好來化工、金百利等。