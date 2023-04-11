國內豬價在清明連假一路飆漲，並在4月4日達高峰，每公斤批發價來到111元，創下歷史新高，清明後相較去年同期漲幅仍高達27％。國民黨台北市議員鍾沛君今(11日)直批，農委會主委陳吉仲更像投資顧問，每當他喊話某某國家隊時，該產品價格就水漲船高，且漲了還不見得買得到。

鍾沛君在臉書發文指出，國內豬價在清明長假期間一路往上飆漲，並且在4月4日達到高峰，每公斤批發價來到111元，創下歷史新高。即便假期之後稍稍回落，但根據農委會畜產行情資訊網顯示，4月8日豬肉每公斤批發行情價格還是高達99.96元，相較去年同期78.71元，漲幅高達27％。

鍾沛君提到，豬肉、雞蛋被稱為平民美食，是因為幾乎每一餐都有可能吃到這兩項產品，從滷肉飯、香腸、肉鬆、三明治、蛋餅等等，接下來端午節肉品用量大，價格破百後可能就一去不復返了。

「比起當農委會主委，我認為陳吉仲更像是投資顧問！」鍾沛君直酸，每當他要喊話某某國家隊時，該產品的價格就會水漲船高，而且漲了還不見得買得到。她質疑：請問陳主委，還有什麼要漲？