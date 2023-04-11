許多觀眾看完電影後，相當心疼薛仕凌詮釋無家依靠的「阿全」。（華映提供）

集結影集原班人馬回歸的《做工的人 電影版》上映2週以來全台票房突破2800萬，連帶主題曲〈我們之間〉、片頭曲〈大城市小希望〉及電影場景、金句都在網路上掀起討論。電影接下來將前進海外，與全世界的觀眾見面，近日更獲選為第11屆新加坡華語電影節閉幕片，讓家鄉就在星馬地區的男主角李銘順興奮直喊：「得知訊息後開心不已，對我來說這真的是很棒的事！現在台灣已經火熱上映，相信新加坡有非常多觀眾想要看《做工的人 電影版》，這是一個很好的機會去介紹這個作品給新加坡的觀衆朋友，請大家拭目以待！」屆時也將回到新加坡出席映後座談。對此，導演鄭芬芬感謝新加坡華語電影節的肯定，「希望新加坡的觀眾會喜歡！」

許多觀眾看完電影後，相當心疼薛仕凌詮釋無家依靠的「阿全」，一場在賽車場寫下永遠到不了父母手上的信，賺飽熱淚，更有粉絲巧妙發現阿全的信竟是投遞到「航空郵件」，就像是跟天上的父母對話，最後轉身走向昌哥、昌嫂猶如找到新家人，開心邁向新生活，這段情節在官方粉專上引起熱議，單篇觸及破十萬人次、4000次互動、累積近百則留言，薛仕凌透露，其實那場戲事前有特別跟導演討論過，「因為阿全個性的關係，他不會很沉痛地講出自己的父母早雙亡，而是會用輕鬆灑脫的方式來詮釋，但情緒不會消失，所以看起來若無其事地講，但感慨和感傷的情緒是會感染到觀眾的。」導演鄭芬芬也補充表示：「阿全跟噗嚨共相處的日子，是阿全人生中的高光時刻，也想用這封信來表達對父母的思念。」

片中更有許多直戳人心的金句，包括「賠了就賺回來，倒了再爬起來就好了嘛」、「你天天只會說你會發大財，為什麼不等發大財之後再把我生下來」、「有得選是機會，沒得選是命運」、「別人覺得爸爸髒沒關係，重要的是你不這樣覺得就好了」、「我曾經幻想過我是富二代，我現在也真的是富二代啊，心靈富有的第二代」，都讓觀眾相當有共鳴。《做工的人 電影版》全台熱映中，4月16日也將舉辦「四人同行！一人免費」單日限定快閃活動，凡當日於全台秀泰影城購買《做工的人 電影版》全票，即可獲得買三送一優惠，憑當日票根還有機會抽中《做工的人 電影版》與歐堡牌聯名紀念帽，數量有限，送完為止。